GM vai anunciar mais cortes de produção nesta sexta, diz 'WSJ'

A General Motors Corp vai implementar mais cortes na produção na América do Norte e planeja informar seus funcionários sobre as mudanças nesta sexta-feira, 21, informa o The Wall Street Journal. Os cortes se seguem a uma substancial desaceleração nos mercados dos EUA e aos fechamentos de fábricas da empresa já previstos para os próximos meses. Algumas unidades serão paralisadas por semanas a partir de janeiro. O porta-voz da GM Tony Sapienza confirmou que a montadora vai comunicar ajustes na escala de produção, mas não quis adiantar detalhes sobre o anúncio interno. As reduções a serem anunciadas devem ser relativamente profundamente e amplas, atingindo diversas fábricas de carros e caminhões. A GM, como suas concorrentes, tem capacidade para produzir mais veículos do que os consumidores estão querendo comprar, o que tem levado a montadora a cortar produção e oferecer programas generosos de descontos para as vendas até o fim do ano.