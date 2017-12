GM vai demitir 20% dos funcionários na Europa A General Motors anunciou hoje que chegou a um acordo com os sindicatos dos trabalhadores europeus sobre um plano para demitir 20% dos funcionários do continente, equivalente a cerca de 12 mil trabalhadores. Os cortes são parte da estratégia da empresa de reduzir em 500 milhões de euros (US$ 665 milhões) os custos anuais das operações européias, que não apresentam lucro desde 1999.