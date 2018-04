GM vai investir R$ 2 bilhões em fábrica de Gravataí (RS)

A nova linha, que será chamada de projeto Onix, prevê a produção de veículos de pequeno porte, cuja faixa de preço estará acima da do Celta. Com o investimento, a fábrica de Gravataí (RS) passará a ter a maior capacidade de produção entre as unidades da GM no Brasil e no Mercosul, ultrapassando a de São Caetano do Sul (300 mil unidades ano) e São José dos Campos (320 mil), ambas no Estado de São Paulo. A fábrica gaúcha, que hoje produz 230 mil unidades por ano, passará, a partir de 2012, a fabricar 380 mil veículos por ano, já com os dois primeiros modelos do projeto Onix, o que representará um aumento de 65% em sua capacidade de produção.

O executivo afirmou ainda que, do total dos investimentos, cerca de 50% deverão ser bancados por recursos do caixa da GM no Brasil e a outra metade por bancos estatais. "Já temos, pelo menos, dois bancos interessados em financiar esses 50%: o Banrisul e o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul)", disse Ardila.

A previsão da GM é de que os investimentos gerem mil novos empregos diretos e sete mil indiretos. "Os dois primeiros novos modelos da nova linha serão destinados ao mercado interno, às exportações no âmbito do Mercosul e também há perspectiva de venda para outros mercados, como o da África do Sul", disse Ardila, acrescentando que, na reunião, Lula ressaltou a importância do mercado africano para a venda de produtos brasileiros.

O presidente da GM acredita que o mercado doméstico brasileiro deverá crescer a um ritmo de 5% ao ano nos próximos anos. Ele também afirmou que, com os investimentos, a unidade brasileira da GM não deverá fazer novas remessas para a matriz num futuro próximo. Ele lembrou que o processo de reestruturação da GM nos Estados Unidos já foi completado, mas ressaltou que a filial brasileira "não foi impactada por essa reestruturação".

A ampliação da capacidade em Gravataí terá incentivos fiscais semelhantes aos que já existem hoje para a fábrica gaúcha, mas com uma diferença. Segundo explicou o vice-presidente da GM no Brasil, José Carlos Pinheiro Neto, hoje 100% da produção de Gravataí tem a prerrogativa de prorrogar em 10 anos o pagamento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Para a ampliação, a prorrogação valerá para 75% das vendas. Ou seja, para 25% do que for vendido da nova linha, o recolhimento será imediato.