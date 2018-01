GM vai produzir novo carro na Argentina A General Motors confirmou que vai produzir um novo modelo na Argentina, mas a decisão sobre o projeto só será anunciada em junho próximo. "A primeira fase de estudos termina agora em março e esperamos ter a aprovação e o anúncio antes de junho", afirmou o presidente da GM Argentina, Felipe Rovera, durante a apresentação do Swift, modelo importado do Japão. O novo projeto da GM vai custar entre US$ 350 milhões e US$ 400 milhões, segundo estimativas de Rovera. A montadora prepara-se para fazer o anúncio oficial durante o Salão do Automóvel de Buenos Aires, que será realizado pela quarta vez, nos dias 14, 15 e 16 de junho próximo. Sem adiantar que tipo de modelo poderia ser, Rovera se limita a dizer que será um "veículo novo, com tecnologia avançada, muito competitivo e que possa garantir um volume mínimo de produção de 100 mil unidades". Ele esclarece que, após a aprovação do projeto, o início da produção pode levar 24 meses. A GM Argentina disputa investimentos com o Brasil, China, México. O Uruguai também estaria na disputa, já que este país "oferece muito para atrair investimentos", como observou o executivo brasileiro.