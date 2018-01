Gol 98 sobe mais entre usados: 6% em julho O Volkswagen Gol CL de motorização 1.6 fabricado em 1998 foi o automóvel usado que mais valorizou no mês de julho, tendo seu preço reajustado em 6%, passando a custar, em média, R$ 10,6 mil. Na contra-mão figurou o Fiat Prêmio CS de 1994, com índice negativo de 6,8% e preço de mercado de R$ 6,9 mil. No geral, os carros usados tiveram uma desvalorização quase insignificante no período, de 0,02%. Segundo apurou o InformEstado, com base em mais de três mil anúncios publicados por particulares semanalmente nos classificados dos grandes jornais de São Paulo, apenas os modelos Ford e Fiat (curiosamente quem produzia o Prêmio) conseguiram elevação de preços, de 0,27% e 0,26%, respectivamente. A maior queda, outro dado curioso quando se pensa na liderança do Gol 98, foi da própria Volkswagen, de 0,32%. A desvalorização dos Chevrolets foi de 0,15% e a das outras marcas de carros, de 0,17%. De acordo com o InformEstado, o setor de motocicletas usadas teve melhor desempenho no mês encerrado anteontem: valorização média de 0,49%. A Yamaha Crypton de 1999 foi o grande destaque, subindo 9,3%. Já a maior queda, nada tão acentuada como no caso da elevação da Crypton, foi a da Honda NX 350 Sahara de 1991, com o índice negativo de 2,9%. Gol zero-quilômetro, a favor e contra No ranking dos 25 modelos de automóveis usados cujos preços mais subiram ou mais despencaram no último mês, o Gol, carro zero-quilômetro mais vendido do Brasil nos últimos 14 anos, joga a favor e também contra a Volkswagen, pois ele figura quatro vezes em cada um dos dois lados da "balança". Além do Gol CL 1.6 98, entre os mais valorizados aparecem ainda o próprio modelo CL só que na versão de motor 1.8 de 1991 (no 13.º lugar, com 3,7%), o Gol GTi 8V de 1995 (16.º lugar, com 3,6%) e o Gol 1000 de 1997 (divide o 22.º lugar, com 3,3%). Entre os mais desvalorizados, queda entre 5,5% e 4,1%, estão, pela ordem, o Gol 1000 1999, o GLi 1.8 1996, o CL 1.6 1994 a álcool e o Special 2000. Monza e Escort são os mais valorizados O Monza Classic 2.0 de 1990 foi o segundo colocado no geral da valorização, com 4,7%. O mesmo Monza, mas fabricado em 1992 na versão SLE também 2.0, subiu 4,1%. O Monza foi o único carro de 1990 a figurar entre os 25 melhores ou piores. Todas as outras colocações foram ocupadas por modelos fabricados mais recentemente. O desempenho do Monza foi interessante, mas entre os dez melhores colocados na pesquisa mensal do InformEstado, no entanto, é o Ford Escort o que mais aparece: com o modelo GL 1993 a álcool e L 1992 (ambos, com 4,2% de valorização), GL 1994 (4,1%) e L 1992 a álcool (3,9%). Da mesma marca, o Fiesta teve reajuste de preço de 4,6% para o modelo 1.0 fabricado em 1999. Completa a lista dos dez mais o Fiat Uno Mille de 1991 (4,1%) e o Chevrolet Corsa GLS 1.6 de 1996 (4%). Entre os seminovos, Astra e Palio Ainda no quesito valorização, são dois os automóveis produzidos no ano passado entre os 25 primeiros mais valorizados: Astra GL 1.8 três-portas (3,4%) e Palio ELX cinco-portas (3,3%). Os outros todos - como Omega, Kadett e Parati -, estão basicamente na faixa de fabricação entre 1994 e 1997. Se há carros feitos no ano passado que subiram consideravelmente de preço, existem casos que mostram o contrário: além do Gol Special já citado, o Fiesta 1.0 caiu 4,7% e a Parati 1.6, 4,3%. Na relação das principais desvalorizações aparecem também a Blazer Executive 4.3 de 1998 (queda de 5,7%), Kombi 1993 (5,5%), Ka Image 1999 (4,9%) e Corsa Picape GL 1999 (4,6%), entre outros seminovos.