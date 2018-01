Gol adia início de promoção de desconto de 50% A Gol adiou o início da promoção "Vôo a R$ 1" de hoje até o dia 21 porque não conseguiu atender o elevado volume de acessos ao site da empresa (www.voegol.com.br). A companhia aérea terá de reformular os canais de comunicação para evitar o congestionamento do site e poder atender à demanda. A Gol garante que na sexta-feira o acesso será facilitado e a promoção será iniciada, com prazo de término no dia 31 de março. A estréia da promoção estava marcada para ocorrer hoje. Quem comprar um bilhete de ida e pagar mais R$ 1, ganha a passagem de volta. Na prática, isto significa um desconto de 50%, válido para 70 trechos e horários determinados pela companhia. Mas a promoção tem restrições: só vale para as compras de bilhete via Internet. Além disso, o passageiro terá de ficar cinco noites no destino antes de fazer a viagem de volta. A intenção da companhia é melhorar a ocupação nos vôos e atrair passageiros de automóveis e ônibus.