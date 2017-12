Gol alerta para e-mail falso A Gol divulgou nesta terça-feira uma nota alertando consumidores sobre um e-mail falso sobre promoções. A companhia aérea explicou ainda que informações do tipo estão dispostas seguramente em seu site. Segue a íntegra da nota: A Gol Linhas Aéreas Inteligentes esclarece que não é política da Companhia enviar e-mails sobre promoções de passagens aéreas com links de acesso ao site e/ou arquivos anexos para download. A Companhia orienta os clientes que, caso recebam e-mails com este conteúdo, os deletem imediatamente por tratar-se do uso indevido do nome da Companhia.