Gol muda horário de check-in para antecedência mínima de 40 minutos em 4 aeroportos

SÃO PAULO - O check-in nos voos da Gol terão de ser realizados com antecedência mínima de 40 minutos do horário da partida nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, e também no Galeão, no Rio de Janeiro, e em Brasília (DF).

A alteração no horário de encerramento de check-in em trechos nacionais será válida a partir da próxima terça-feira, dia 22. Em outros aeroportos, nos guichês e totens de auto atendimento, o procedimento continua podendo ser realizado até 30 minutos antes do horário da decolagem para viagens domésticas.

Em comunicado, a companhia aérea explica que o procedimento visa garantir eficiência da operação e maior tempo dos passageiros para realizar o deslocamento entre o saguão de check-in e o portão de embarque.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Com o objetivo de proporcionar maior tranquilidade no embarque, a companhia indica que, para voos domésticos, os clientes compareçam ao aeroporto com 60 minutos de antecedência ao embarque ou efetuem o check-in antecipado disponível até 7 dias antes da viagem em seu website, aplicativo mobile ou twitter", diz a empresa, em nota.