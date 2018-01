Gol amplia vendas acima do esperado Nos primeiros sete dias de operação, a Gol Transportes Aéreos superou as previsões fixadas pela direção da empresa. Segundo o presidente da companhia, Constantino de Oliveira Júnior, a taxa de ocupação dos seis aviões 737-700 já em operação "está próxima aos 50%, mas mais para cima". O resultado significa um forte crescimento em relação à taxa do primeiro dia de operação da Gol, 15 de janeiro, quando operava com quatro aviões e a taxa de ocupação estava pouco acima de 30%. Segundo Constantino Júnior, a forte demanda por passagens pela Internet e também na central de vendas levou a empresa a antecipar a contratação de 120 atendentes, inicialmente prevista para maio. "Os problemas que tivemos no nosso call center foram provocados pelo aumento na demanda acima do esperado", disse, referindo-se ao cadastramento de agentes de viagens. "Nossa média de vendas pela Internet tem sido de 30% a 35%, mas no dia 16 de janeiro a taxa chegou a 50%", afirmou. Ele afirmou que o objetivo da companhia é "incentivar cada vez mais o uso da Internet para a compra de bilhetes aéreos". Segundo Constantino Júnior, a empresa não reavaliou a sua estratégia em função da receptividade acima do esperado e nem pensa em ampliar as suas rotas, hoje divididas em seis capitais: Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Isso só deverá ocorrer quando chegarem os novos aviões.