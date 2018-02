Gol anuncia descontos de até 40% para viagens de Carnaval

A Gol anunciou nesta terça-feira, 22, uma promoção para "destinos mais sossegados" no feriado de Carnaval. A companhia aérea dará descontos de até 40% para viagens realizadas nos períodos de 31 de janeiro a 2 de fevereiro; 3 e 4 de fevereiro; e entre 5 e 11 de fevereiro. Segundo a empresa, são 51 destinos e mais de 650 trechos com preços especiais. "Entre as promoções há passagens por R$ 69, do Aeroporto do Galeão (RJ) para o Aeroporto de São José dos Campos (SP). Os clientes que desejarem viajar de Florianópolis a Porto Alegre podem encontrar bilhetes a R$ 89. Já os que saírem do Rio de Janeiro (Aeroporto do Galeão) com destino a cidade de Aracaju podem pagar R$ 179." O vice-presidente de Marketing e Serviços da Gol, Tarcísio Gargioni, disse em comunicado que a iniciativa "segue a filosofia da companhia de popularizar o transporte aéreo no Brasil". A promoção "Contramão no Carnaval" é válida somente para compras realizadas pelo site da Gol. "Os valores promocionais não incluem taxas e estão sujeitos à disponibilidade de assentos nas aeronaves, variando conforme o vôo e o dia da semana."