Gol anuncia edição extra da promoção de passagens a R$ 1 A companhia aérea Gol anunciou nesta terça-feira o retorno da promoção para trechos domésticos com preços a R$ 1. A oferta vale para viagens a serem realizadas entre os dias 12 de setembro e 31 de outubro. As compras podem ser feitas até o dia 2 de outubro exclusivamente pela Internet, nos sites da Companhia e das agências de viagem. Os clientes cadastrados no ?Voe Fácil?, programa de financiamento da Companhia, podem adquirir os seus bilhetes a qualquer hora. As vendas aos demais interessados estão disponibilizadas, de segunda a sexta-feira, entre 22h e 6h. Nos finais de semana, entre 22h de sexta-feira e 6h de segunda-feira. A compra das passagens precisa ser ou de ida ou de volta, já que o trecho com tarifa a R$ 1 é combinado com outras tarifas. Sendo assim, o cliente terá que pagar a tarifa integral em um dos trechos (ida ou volta), pagando R$ 1 no outro. Não serão oferecidas tarifas promocionais nos dois sentidos: de ida e volta. Outra exigência é que o passageiro fique pelo menos duas noites no destino. Alterações de data até as 24 horas que antecedem a partida podem ser feitas sem taxa. Após esse período, haverá cobrança de R$ 30. Nos dois casos serão cobradas diferenças tarifárias, pois os trechos de R$ 1 não estão disponíveis para alterações. O não-comparecimento ao embarque resultará em multa de R$ 80.