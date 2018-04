Gol anuncia lucro recorde de R$ 190 milhões no 3º trimestre A Gol registrou no terceiro trimestre deste ano um lucro líquido recorde de R$ 190 milhões, um aumento de 37,5% em relação ao mesmo período de 2005, informou nesta terça-feira a companhia aérea. Os resultados foram apresentados com base no modelo contábil americano, explica a empresa em comunicado, que acrescenta que, segundo as normas societárias brasileiras, o lucro líquido da companhia aérea cresceu 98,9% e chegou a R$ 232,2 milhões. A receita operacional líquida da empresa cresceu 55,5% em relação ao mesmo período do ano anterior e chegou a R$ 1,082 bilhão. Fundada em janeiro de 2001 como a primeira companhia aérea do Brasil a investir no segmento "baixos custos, baixas tarifas", a Gol fechou o terceiro trimestre com uma participação de 36% no mercado interno de aviação e de 13% dos vôos internacionais operados por companhias aéreas brasileiras. "Com aeronaves novas, vôos freqüentes nos principais mercados e um sistema de rotas em contínua expansão, transportamos quase 50 milhões de passageiros", afirmou o presidente da Gol, Constantino de Oliveira Júnior. Ao se referir ao acidente aéreo com um Boeing 737-800 da empresa, que caiu no último dia 29 de setembro e causou a morte de 154 pessoas, a companhia ressaltou que dispõe de seguros. "A Gol mantém seguros para a cobertura desses riscos. Portanto, a companhia não espera que qualquer passivo resultante do acidente tenha efeitos adversos em sua posição financeira ou nos resultados das operações da empresa", acrescenta o comunicado, em referência ao acidente. As investigações indicam que não houve falha humana ou técnica no avião da Gol e que o acidente foi causado pelo outro avião, aparentemente por uma combinação de erros dos pilotos e na comunicação com o controle em terra.