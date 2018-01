Gol baixa tarifa em 56%; Varig faz promoção na Semana Santa A Gol está oferecendo desde a 0 hora de hoje preços até 56% mais baratos. Em comunicado, a companhia informa que não se trata de uma promoção e que serão beneficiados os clientes que puderem voar em horários e dias fora do pico. Na ponte-aérea Rio-São Paulo o valor da tarifa é de R$ 112,00, uma redução de 35%. Já São Paulo/Curitiba o bilhete pode ser adquirido a partir de R$ 104,00, contra R$ 238,00 anteriormente. As tarifas estão disponíveis no site www.voegol.com.br. Já a Varig lançou hoje a promoção Semana Santa, com descontos de até 70% para os passageiros que embarcarem dias 25 e 26 deste mês nos vôos domésticos. A promoção é válida só para ida e emissões de bilhetes eletrônicos. Na ponte-aérea Rio/São Paulo, o bilhete de ida custará R$ 199,00 e não incluirá o programa de milhagem. Para outros lugares, o emissão do bilhete deverá ser feita com até três dias de antecedência. Mais informações no www.varig.com.br.