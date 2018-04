Gol começa a voar na ponte aérea amanhã A Gol Linhas Aéreas começa a operar vôos na ponte aérea Rio-São Paulo amanhã. Inicialmente, são dois vôos partindo de cada sentido (Aeroporto Santos Dumont ou Aeroporto de Congonhas), apenas aos sábados e domingos. O preço é o mesmo atualmente cobrado pela Gol na rota Rio-São Paulo pelo Aeroporto do Galeão: R$ 96. De acordo com a assessoria de imprensa da Gol, os vôos serão feitos por conta de uma autorização especial concedida pelo Departamento de Aviação Civil (DAC). A Gol já opera outros vôos saindo do Santos Dumont, mas ainda está aguardando a autorização oficial do DAC para fazer a ponte aérea diariamente, o que deve ocorrer em fevereiro. Preços menores que os da concorrência Quando passar a operar a rota em definitivo, o preço da passagem deve ser maior, embora ainda não esteja definido. A Gol pretende, entretanto, continuar cobrando preços inferiores aos cobrados pelas outras companhias. Para poder operar na ponte aérea, a Gol já fez a encomenda de três aviões Boeing 737-700, que serão entregues entre o fim deste mês e o começo de fevereiro. De acordo com o vice-presidente técnico da empresa, David Barioni Neto, mesmo depois que começar a fazer a ponte aérea, a Gol continuará operando os vôos que ligam São Paulo ao Rio no Aeroporto do Galeão. Isso porque, segundo ele, os dois mercados são diferentes: enquanto a rota para o Galeão atende quem vai para a Tijuca e a zona norte do Rio, o vôo para o Santos Dumont vai atingir outro público, formado por quem precisa chegar a um aeroporto central. Veja no link abaixo matéria com promoções de tarifas aéreas.