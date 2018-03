Gol completa financiamento para aeronaves de 2010

A Gol Linhas Aéreas concluiu nesta quarta-feira, 23, o financiamento para pré-pagamento de aeronaves (PDP Facility) de 2010, com a contratação de linha crédito de US$ 150 milhões fechado com a financeira europeia Natixis Transport Finance. Pelo acordo, a aérea pagará taxa Libor + 2,45% ao ano, sendo que as amortizações de principal e juros irão coincidir com o cronograma de entrega das aeronaves de 2010.

O anúncio segue o planejamento de crescimento e renovação de frota da companhia, que passará a ser composta exclusivamente por aeronaves de última geração Boeing 737-800 e 737-700 Next Generation.

Segundo Leonardo Pereira, vice presidente executivo da Gol, poucas companhias aéreas tiveram acesso a essa modalidade de financiamento em 2009. "Consideramos que o contrato foi importante para melhorar o fluxo de caixa em 2010 e ratificar a visão positiva das instituições financeiras para o plano de negócios da Gol", afirma o executivo em comunicado.