Gol completa seis anos com 37,1% do mercado nacional A companhia aérea Gol completa nesta segunda-feira seis anos de operação. A companhia divulgou nota comemorando a data e apresentando números. Em dezembro de 2006, a Gol alcançou 37,1% do mercado brasileiro doméstico e 13,3% do mercado internacional. A taxa de ocupação média da Gol ao longo do ano passado foi de 74%. Segundo a Gol, nesse período de seis anos, foram transportados mais de 55 milhões de passageiros. Hoje, de acordo com a nota emitida pela aérea, sua frota é de 65 aviões, que realizam 600 vôos diários para 55 destinos, "incluindo sete rotas internacionais em cinco países sul-americanos". Ainda segundo a companhia, ela "vem mantendo o maior índice de pontualidade do País há 18 meses".