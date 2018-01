Gol confirma negociações com empresa norte-americana A Gol confirmou nesta terça-feira que está em "avançadas negociações" com a empresa norte-americana AIG para vender 20% de seu capital. Em nota oficial à imprensa, a empresa informou que o contrato será submetido à autorização do Departamento de Aviação Civil (DAC) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A lei brasileira limita a 20% a participação de estrangeiros nas companhias nacionais de aviação. O Cade deve avaliar qual a conseqüência do acerto para o mercado aéreo doméstico. "A Gol Transportes Aéreos informa que está em avançado estágio de negociação no que tange à participação acionária na companhia. Caso a transação seja concluída com sucesso, será necessário para a sua confirmação as autorizações legais do DAC e do Cade", diz a nota da empresa. Os executivos da Gol estão reunidos na sede da companhia, em São Paulo, para discutir os detalhes do contrato, que pode ser confirmado ainda hoje.