Gol dará desconto para quem faz mesma rota com freqüência A Gol lançou nesta sexta-feira, 23, uma nova promoção, destinada a passageiros que viajam com freqüência em uma mesma rota da companhia. Desta sexta até 31 de março, quem comprar oito trechos (ida e volta) de uma única vez pela Internet ganhará um cupom de desconto para usar em outra viagem. "A promoção Viaje Sempre Gol beneficia as pessoas que viajam com freqüência, especialmente as que precisam fazer sempre a mesma rota", explicou Tarcísio Gargioni, vice-presidente de Marketing e Serviços da empresa. O cliente deve acessar o site da Gol e entrar no link da promoção "Viaje Sempre Gol". Com uma só operação, poderá comprar quatro viagens de ida e volta (oito trechos) entre os mesmos aeroportos. Se o prazo entre o primeiro e o último vôo não ultrapassar 60 dias, terá direito ao desconto. O valor do desconto será o equivalente a 20% do total das tarifas pagas pelos oito trechos, excluindo-se taxas aeroportuárias e serviços extras (excesso de bagagem, remarcação e transporte de equipamentos esportivos). É possível alterar ou cancelar vôos e datas, mas a promoção será válida aos passageiros que usarem todas as quatro viagens de ida e volta originalmente compradas, nos mesmos trechos e no prazo estipulado pela Gol. O cupom poderá ser solicitado apenas pela Internet, entre dois e 60 dias depois do último vôo, e terá validade de um ano. O sistema verificará se todas as condições para a sua emissão foram satisfeitas e fornecerá um código de identificação eletrônico a ser inserido como forma de pagamento na reserva de outros vôos. Se o valor não cobrir o total da compra, o saldo poderá ser quitado com outros meios e até com outros cupons. Se superar, não haverá possibilidade de usar o remanescente para outras compras.