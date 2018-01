Gol deve fechar parceria com empresa norte-americana A Gol deverá confirmar hoje à tarde a associação com a AIG, uma poderosa companhia seguradora norte-americana. Faltam pequenos detalhes na negociação e há uma série de procedimentos burocráticos, em relação ao Departamento de Aviação Civil (DAC). Este é o motivo que retarda o anuncio formal da associação, que seria a venda de 20% do capital da companhia para a AIG.