GOL e AeroMexico selam acordo de compartilhamento de voos

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes e a AeroMexico anunciam a assinatura de um acordo de compartilhamento de voos (code-share). As companhias avaliam ainda a possibilidade de uma futura integração de seus programas de milhagens, Smiles e Club Premier.

Pelo acordo de code-share, a AeroMexico adicionará seu código aos voos oferecidos pela GOL com origem em São Paulo para seis destinos brasileiros: Rio de Janeiro (RJ - Aeroportos do Galeão e Santos Dumont), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF) e Salvador (BA). Com sede no México, a companhia é a única a oferecer voos diários entre São Paulo (Aeroporto Internacional de Guarulhos) e a Cidade do México, operando aeronaves Boeing 777.

O Grupo AeroMexico, incluindo suas subsidiárias regionais, opera 600 voos diários, tendo transportado mais de 10 milhões de passageiros em 2008. Seguindo os procedimentos habituais do setor, a GOL encaminhará o contrato para análise e aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para posterior implementação do acordo.