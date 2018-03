Gol e American Airlines fecham acordo para compartilhar voos

A Gol formalizou com a American Airlines o acordo de compartilhamento de voos (code-share) que havia sido anunciado em julho deste ano. O contrato foi assinado nesta quarta-feira,9, em Dallas, nos Estados Unidos, pelos presidentes da Gol, Constantino de Oliveira Junior, e da American, Gerard Arpey. O acerto será posto em marcha tão logo os órgãos regulatórios do setor aprovem a parceria.

O acordo de compartilhamento de voos adiciona mais cidades à malha da American no Brasil. Com 58 frequências semanais, a norte-americana é a companhia aérea com a maior oferta de voos entre os Estados Unidos e o Brasil, servindo atualmente cinco cidades brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife) com voos diretos a partir de seus principais centros de conexão nos Estados Unidos (Miami, Dallas/Forth Worth e Nova York). Já a Gol opera mais de 800 voos diários para 49 cidades no Brasil e dez destinos na América do Sul e Caribe.

As empresas já têm em curso um programa de milhagem. A partir de agosto desse ano, clientes do Smiles e do AAdvantage passaram a acumular milhas voando pelas duas companhias. E desde novembro os clientes Smiles contam com a possibilidade de emitir bilhetes na malha aérea da American. O próximo passo, previsto para o início de 2010, possibilitará aos clientes AAdvantage emitir bilhetes prêmio nos voos da Gol.

Hoje, a Gol tem cinco acordos de code-share em andamento, estabelecidos com AirFrance/KLM, American Airlines, Iberia, Aeromexico e Copa Airlines. Além disso, tem cerca de 60 acordos interline, por meio dos quais os passageiros podem adquirir bilhetes para todos os destinos operados pela Gol e de suas parceiras.

Em vez de retomar os voos internacionais de longo curso, a Gol tem optado por ampliar suas parcerias comerciais, acordos de compartilhamento de voos e planos de integração de milhagem.

Recentemente, o presidente da Gol afirmou que a concretização de parcerias com empresas estrangeiras poderia aumentar em pelo menos 3,5 pontos porcentuais a taxa média de ocupação dos voos a partir de 2010.