Gol é eleita a Empresa do Ano de 2004 pela revista Exame A Gol Transportes Aéreos, única companhia aérea brasileira a operar regularmente no conceito baixo custo, baixa tarifa, foi eleita a Empresa do Ano de 2004 pelo anuário Melhores e Maiores, da revista Exame. Em atividade há três anos e meio, a Gol tem marcado a trajetória com resultados expressivos para o mercado brasileiro. Até o momento, a companhia já transportou 17 milhões de passageiros, sendo que 9% deles viajavam de avião pela primeira vez. Em 2002, com apenas um ano de atuação, registrou o primeiro resultado financeiro positivo. Fechou o balanço com R$ 3,9 milhões de lucro líquido. O resultado de 2003 saltou para R$ 113 milhões, representando um crescimento de 2.798% em relação ao ano anterior e margem líquida de 8,1%. A ocupação média das aeronaves foi de 64% e a participação de mercado ficou em 19,24%. Este mês a empresa fez o lançamento inicial de ações simultaneamente nas Bolsas de Valores de São Paulo e Nova York.