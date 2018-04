Gol e Vasp reduzem tarifas da ponte aérea Gol e Vasp anunciaram nesta segunda-feira redução de seus preços na ponte aérea, em mais um lance da polêmica guerra de tarifas na rota Rio-São Paulo. O bilhete mais barato da Gol na rota, desde hoje, é de R$ 98, para compras pela internet, e R$ 108 no balcão. A Vasp decidiu baixar seus preços de R$ 138 para R$ 120, sem as ressalvas de disponibilidade por vôo e horário impostas pelas concorrentes. Os passageiros agradecem, mas os analistas alertam para os riscos de a disputa prejudicar ainda mais a saúde financeira de companhias feridas pela alta do dólar e pela desaceleração da demanda em 2001. "Uma guerra de tarifas não é saudável para nenhum tipo de empresa", diz o analista Alexandre Cunha, do Itaú. A atual disputa foi desencadeada pela entrada da Gol - com seu conceito baixos custos, baixas tarifas - na rota de tráfego mais intenso do mercado de transporte aéreo de passageiros no País, há 16 dias, quando passou a cobrar tarifas de, no mínimo, R$ 128. A TAM reagiu instituindo, no início deste mês, passagens promocionais a partir de R$ 120 - um desconto de 57% sobre a tarifa cheia. A promoção elevou de 37% para 48% a ocupação dos vôos, mas a empresa ainda lançou, também hoje, a promoção "happy hour", com tábua de frios e cerveja Boehmia nos horários entre 17 horas e 19h30. Reação Segundo o vice-presidente-executivo da Gol, Tarcísio Gargione, a reação das concorrentes já era esperada e o contra-ataque não irá comprometer o lucro da operação. "As passagens foram divididas por faixas de preço, com a inferior concentrada nos vôos entre 9 horas e 16 horas", afirmou. A ocupação da Gol nos vôos da ponte aérea, de acordo com o executivo, atingiu 50% nas primeiras semanas, mas a meta é chegar a 60%. "Para estimular o passageiro, decidimos oferecer uma diferença significativa de preço em relação à concorrência" disse, rechaçando mais uma vez as acusações freqüentes da concorrência de que a nova companhia estaria vendendo passagens abaixo do custo, numa política de dumping. "Esse tipo de prática parte sempre dos maiores competidores." A Varig e a Rio Sul, que operam juntas na rota e oferecem o maior número de vôos, ainda resistem a entrar no páreo, o que, segundo especialistas, pode provocar perdas na rota. Segundo um consultor do mercado, a Varig tem problemas para baixar suas tarifas porque os sistemas de vendas de passagens não permitem oferecer descontos diferenciados por vôo. "Só a TAM e a Gol são capazes de calcular, minutos antes da partida, se um vôo já está lucrativo e permite vender assentos com desconto", explicou. O consultor lembra, entretanto, que o sistema também impede a empresa de garantir ao passageiro a disponibilidade das promoções em todos os horários.