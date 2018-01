Gol encosta na Varig em participação de mercado A Gol, que já representa quase 90% do tamanho da Varig no mercado doméstico, encurtou a distância que a separa da tradicional empresa aérea, segunda colocada no ranking do setor, que é liderado pela TAM. Dados do Departamento de Aviação Civil (DAC) relativos a março mostram que a Gol, que opera há quatro anos, detém 26,09% do mercado, enquanto a fatia da Varig é de 29,89%. A TAM detém 41,73% do mercado. De fevereiro para março, a distância entre a Varig e a Gol caiu praticamente à metade, passando de 7,7 pontos porcentuais em fevereiro para 3,8 pontos porcentuais no mês passado. Na avaliação do consultor em aviação, Paulo Roberto Bittencourt Sampaio, a Gol avança no sentido de conquistar o posto de segunda colocada no tráfego aéreo doméstico, atrás da líder TAM. "A Gol deverá ultrapassar a Varig até junho", diz o consultor. Ele cita que a empresa está para colocar quatro novos jatos em operação nos próximos meses, o que ampliará a oferta da empresa. Além disso, ele cita que a partir de maio o acordo operacional entre Varig e TAM chegará ao fim. As duas companhias vinham trabalhando em conjunto desde março de 2003, período em que a demanda e a ocupação ainda estava baixas. A recuperação veio apenas no ano passado. O vice-presidente de Marketing e Serviços da Gol, Tarcísio Gargioni, preferiu não comentar se a empresa está para ultrapassar a Varig no ranking. "Como nunca tivemos o objetivo de participação de mercado, é difícil fazer qualquer previsão", comentou. O executivo disse que um dos motivos do crescimento em março foi o fato de a Gol ter iniciado a operação de mais dois aviões. Na Varig, o vice-presidente Comercial e de Marketing, Alberto Fajerman, explica que a empresa não está encolhendo, já que a demanda da companhia cresceu 14,1% sobre março do ano passado - abaixo dos 19,9% do setor. "A questão é que não estamos conseguindo crescer na mesma velocidade que os outros", reconhece o executivo. A situação da empresa dificulta o aumento da oferta de vôos e, dessa forma, a companhia não consegue tirar proveito do crescimento geral da demanda, explica. No mês passado, o crescimento de demanda da Gol foi de 56,3% e da TAM, de 45%. O aproveitamento dos aviões na comparação de março com o mesmo mês em 2004 apresentou a seguinte variação: Varig, de 61% para 66%; Gol, de 60% para 72%, e TAM, de 58% para 68%. As estatísticas do DAC levam em conta a quantidade de quilômetros voados e o número de passageiros transportados por empresa aérea. No primeiro trimestre o setor já acumula expansão de 13,4% sobre o mesmo período no ano passado. Nos vôos externos, o crescimento de demanda das empresas nacionais foi de 19,2%, sobre março do ano passado. A Varig, que responde por 81,59% do mercado externo, registrou uma taxa de ocupação de 74%. A TAM, que responde por 16,27% deste tráfego, voou com ocupação de 72%. Já a Gol, que iniciou os vôos regulares para o exterior em dezembro do ano passado, alcançou aproveitamento de 77%.