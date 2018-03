Gol estréia na Bovespa e em Nova York A Gol entra hoje para o mercado de capitais. As ações da companhia estréiam ao mesmo tempo na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse, iniciais de New York Stock Exchange). Ao contrário da Natura, que entrou para o Novo Mercado, os papéis da companhia aérea lançados hoje não dão direito a voto. Ou seja, são ações preferenciais (PN). Em compensação, seguem as regras do nível 2 de governança corporativa. Trata-se de um sistema que garante o tratamento igualitário entre os acionistas, além de transparência e responsabilidade na divulgação dos resultados da empresa. Através da prática da governança corporativa, é permitido aos acionistas a efetiva monitoração da direção executiva (veja mais informações no link abaixo). Num primeiro momento, a Gol havia planejado estrear primeiro em Nova York e só no dia seguinte listar suas ações na Bovespa. Mudou de idéia e decidiu iniciar os negócios ao mesmo tempo. Segundo aviso publicado hoje pela companhia, a oferta global foi dividida em 9,254 milhões de ações no Brasil e 23,796 milhões no exterior, sob a forma de 11,898 milhões de American Depositary Receipts (ADRs), totalizando R$ 878,138 milhões. Cada ADR corresponderá a dois papéis da Gol. Grande estréia As ações da Gol estrearam na Bovespa cotadas a R$ 28,50, com ganho de 7,26% em relação ao preço de oferta estabelecido no comunicado de lançamento (R$ 26,57). Os ADRs da Gol estrearam em Nova York cotados a US$ 19,05, equivalente a uma valorização de 12% sobre o preço de referência (US$ 17,00 a unidade). Às 12h13, as ações da companhia na Bolsa estão em R$ 28,84, em alta de 8,54%. A Gol registrou pedidos de cerca de 12 mil pessoas físicas na oferta de ações destinada ao varejo, segundo informou há pouco o superintendente da Bovespa, Gilberto Mifano. O número foi bem superior ao registrado na operação de lançamento da Natura, que teve pedidos de 5 mil pessoas. O presidente em exercício da Bovespa, Eduardo Breno, afirmou que o sucesso recente das operações de abertura de capital na Bovespa e a segurança oferecida ao investidor pelas companhias listadas nos níveis de governança corporativa da bolsa devem colaborar para o aumento da participação dos pequenos investidores no mercado acionário brasileiro. Em Nova York, um total de 1,932 milhão de ADRs da Gol já havia sido negociado apenas 20 minutos depois do início do pregão em Nova York. Para comparar, o ADR de Petrobras, tradicionalmente o mais negociado entre os brasileiros em Nova York, havia girado 112.200 papéis.