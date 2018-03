Gol fará oferta mista de ações no Brasil e EUA A Gol informou hoje que apresentou pedidos de registro de oferta de US$ 305 milhões em ações à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Securities and Exchange Commission (SEC - a CVM dos EUA). A operação ainda depende da autorização dos dois órgãos reguladores. A empresa planeja usar a maioria dos recursos na compra e leasing de aparelhos Boeing 737. O restante será usado para capital de giro e investimentos. A Gol, que recentemente anunciou a compra de 43 jatos da Boeing, num acordo de US$ 2,7 bilhões, não vai receber pela venda das ações pelos acionistas vendedores.