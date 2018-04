Gol fecha 2001 com perda de R$ 5,4 mi A Gol Transportes Aéreos fechou no vermelho o balanço financeiro do primeiro ano de atuação. A nova companhia aérea, que iniciou no Brasil o conceito de operação de tarifa e custo baixos, teve prejuízo líquido de R$ 5,436 milhões em 2001. O presidente da empresa, Constantino de Oliveira Júnior, afirmou que a Gol chegou a operar no azul em alguns meses no segundo semestre, mas os investimentos operacionais e em publicidade para o lançamento da empresa foram pesados e tiveram impacto no balanço. Ele espera inverter o resultado já este ano. A Gol teve receita bruta de R$ 248,341 milhões e receita líquida de R$ 230,474 milhões. O custo dos serviços prestados foi de R$ 180,996 milhões. Esse valor inclui os R$ 57,637 milhões gastos no aluguel dos dez Boeings 737-700 que faziam parte da frota da Gol no ano passado (contratos atrelados ao dólar norte-americano). O lucro bruto foi de R$ 49,478 milhões. A empresa teve despesas operacionais de R$ 55,899 milhões e gastou principalmente com o setor comercial (R$ 23,345 milhões) e com o administrativo (R$ 21,853 milhões). As despesas financeiras somaram R$ 10,701 milhões. A Gol fechou o ano com resultado operacional negativo de R$ 6,421 milhões. O patrimônio líquido da empresa até dezembro era de R$ 19,564 milhões. O balanço pré-operacional de 2000 indicava patrimônio líquido de R$ 8,806 milhões. Segundo nota da empresa divulgada nesta quarta-feira, os investimentos em propaganda foram de R$ 7 milhões no ano passado. O analista de aviação do Unibanco, Carlos Albano, acredita que o resultado da Gol no primeiro ano foi "normal" para o primeiro ano no mercado. Ele lembra que a companhia começou com índice médio de ocupação nos aviões de apenas 30% em janeiro de 2001 e foi conseguindo melhor aproveitamento depois do segundo semestre. "É natural que tenham tido prejuízo", avalia. A Gol fez seu vôo inaugural em 15 de janeiro de 2001. Ela transportou 2,2 milhões de pessoas no ano passado e conquistou 8% do mercado doméstico nacional. A meta para este ano é transportar 4 milhões de passageiros e chegar aos 12% de market-share. A empresa está atualmente com 15 aeronaves Boeing 737-700 e 737-800 e deverá terminar o ano com frota de 19 aviões.