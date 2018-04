Gol fecha acordo com a American Airlines A Gol anunciou ontem a assinatura de um acordo de milhagem recíproco com a American Airlines, que permitirá aos clientes do Smiles, da Gol, e AAdvantage, da American, acumular e trocar milhas por bilhetes nas duas empresas. A parceria inclui a efetivação de um code share (compartilhamento de voos). Em comunicado enviado à CVM, a Gol observa que a American é a companhia aérea com a maior oferta de frequências semanais entre o Brasil e os EUA.