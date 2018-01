Gol firma posição como a 3ª maior companhia aérea A Gol ganhou mais uma fatia de mercado em julho e aumentou a distância em relação à Vasp. Até o ano passado, ambas vinham disputando qual era a terceira maior companhia aérea do País, atrás da Varig e da TAM. Mas a Gol continua ganhando passageiros, enquanto a Vasp permanece estacionada. Em julho deste ano, a Gol alcançou pela primeira vez a marca de 20,71% de mercado, bem acima dos 12,17% de julho de 2002. O índice de ocupação nos vôos foi de 72%, o melhor número da indústria no mês passado. No geral, as empresas aéreas nacionais tiveram 67% dos assentos ocupados em julho. A Vasp teve 12,24% do mercado em julho, mesma marca de julho de 2002. O índice de ocupação, de 62%, caiu três pontos em relação aos 65% de julho de 2002. De janeiro a julho deste ano, segundo os números do Departamento de Aviação Civil (DAC), a transportou 2.695 milhões de passageiros por km pago até julho, 60% a mais do que no ano passado no mesmo período. A Vasp transportou 1,848 milhão de passageiros por km pago de janeiro a julho, 11% a menos do que no mesmo período do ano anterior. Em julho, pela primeira vez, a TAM assumiu a liderança do setor aéreo brasileiro. A companhia superou a Varig em participação de mercado nos vôos domésticos com 34,51%, um pouco a menos do que tinha em julho de 2002 (35,77%). O Grupo Varig ficou com 31,1 2% do mercado, sete pontos a menos do que em julho de 2002 (38,27%). Nos vôos internacionais, a liderança continua com a Varig, com 86% do mercado em julho, mesmo índice de 2002. A participação da TAM no setor internacional permaneceu estável de julho do ano passado para julho de 2003, com 13%.