Gol inicia amanhã vôos para Cabo Frio (RJ) A companhia aérea Gol inicia amanhã operações para Cabo Frio, na região litorânea do Rio de Janeiro. Com esses vôos, a companhia agora oferece serviço à Região dos Lagos durante os finais de semana, fornecendo aos passageiros várias opções de vôos diretos que ligam o Aeroporto Internacional de Cabo Frio ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, e o Aeroporto Internacional Maestro Tom Jobim - Galeão, no Rio de Janeiro. O Galeão servirá de escala para clientes provenientes de Confins (Minas Gerais) em viagem para Cabo Frio, além daqueles viajando da Argentina para todos os destinos da Gol no Brasil e na América Latina. A nova base em Cabo Frio é o terceiro aeroporto servido pela companhia no Estado do Rio de Janeiro e aumenta para 23 o número de vôos da GOL para destinos fora de capitais brasileiras. O novo serviço é o 60º destino da malha.