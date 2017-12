Gol inicia nesta sexta promoção de tarifas a R$ 50 A Gol lançará nesta sexta-feira, às 22 horas, a segunda edição da promoção "Viaje por R$ 50". Em comunicado, a empresa informou que prosseguirá a ação nos demais fins de semana do mês de março, sempre das 22 horas da sexta-feira às 6 horas da segunda-feira. O número de assentos promocionais é limitado e a compra das passagens por este preço está restrita à internet. O passageiro poderá utilizar as passagens adquiridas por R$ 50 no período de 5 de março a 31 de maio. Dependendo do valor da compra, o parcelamento poderá ser realizado em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Para ter direito à promoção, os passageiros devem comprar trechos de ida e volta, além de permanecer, no mínimo, duas noites no destino. Ampliação de capacidade A Gol garante que ampliou a capacidade do seu website (www.voegol.com.br) para permitir um maior número de acessos sem problemas para os usuários. A quantidade de servidores foi triplicada e uma equipe de técnicos trabalhará em regime de plantão durante todo o fim de semana para a manutenção do site. Em maio de 2004, quando a empresa lançou a primeira fase da iniciativa, o site da companhia ficou congestionado. Preços predatórios A Gol sofreu uma ação do Departamento de Aviação Civil (DAC) pela prática de "preços predatórios", após anunciar essa promoção em 2004. Mas o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), do Ministério da Justiça, decidiu em fevereiro arquivar a representação contra a Gol.