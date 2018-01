Gol inicia vôos de baixo custo entre Rio e Lima A companhia aérea Gol iniciou na terça-feira, 13, suas operações no Peru, com o seu primeiro vôo na rota Lima-Rio de Janeiro, informou o vice-presidente de marketing e serviços da empresa, Tarcísio Gargioni. O executivo disse à agência oficial peruana Andina que o avião decolou com 70% de sua lotação. Ele destacou as tarifas promocionais na rota Lima-Rio e em breve nos trechos Lima-Santiago e Lima-Buenos Aires. A Gol, que considera que existe um grande potencial para o seu setor, tramita a autorização para cobrir também a rota Lima-Cidade do México, segundo Gargioni. A companhia aérea, segunda maior do Brasil, conta hoje com uma frota de 65 aviões Boeing 737, que pretende aumentar para 112 até 2012.