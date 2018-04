Gol inicia vôos diários para Chapecó, em SC A Gol iniciou nesta segunda-feira operações diárias em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Segundo a companhia, os novos vôos farão a rota São Paulo - Florianópolis - Chapecó. "Além disso, uma conexão imediata para Chapecó, via Florianópolis, está disponível para passageiros embarcando de Porto Alegre", diz nota da empresa. A Gol destaca no comunicado que, com uma população de aproximadamente 170 mil habitantes, Chapecó é um dos principais pólos agroindustriais da América Latina e sede de algumas das maiores processadoras e exportadoras de suínos e aves do País. De acordo com a companhia, cerca de 6 mil passageiros passam mensalmente pelo aeroporto da cidade, que está localizado a 630 quilômetros de Florianópolis.