Gol inicia vôos diários para Juazeiro do Norte (CE) A Gol linhas aéreas inicia nesta sexta-feira vôos para o município de Juazeiro do Norte, no Ceará. A nova rota será diária e seguirá o percurso Rio de Janeiro - Fortaleza - Juazeiro do Norte. A partir de Fortaleza, serão oferecidas conexões para os outros destinos operados pela companhia aérea. A empresa lembra que Juazeiro, com cerca de 240 mil habitantes e localizada a 565 quilômetros de Fortaleza, é um dos principais centros religiosos do País. "Todos os anos cerca de 2 milhões de romeiros a visitam para reverenciar o Padre Cícero Romão Batista (1844-1934), considerado santo por seus devotos." Além do sul do Ceará, o aeroporto de Juazeiro do Norte atende à demanda do noroeste de Pernambuco, do alto sertão da Paraíba e do sudeste do Piauí.