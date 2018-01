Gol irá finalizar check-in com 40 minutos de antecedência em 2018

A Gol comunicou nesta sexta-feira que, que a partir do ano que vem, irá encerrar o check-in de voos domésticos com 40 minutos de antecedência do horário de partida, em todos os aeroportos em que atua. A mudança passa a vigorar no próximo dia 1º de janeiro de 2018.

"O novo procedimento visa padronizar a experiência dos clientes, uma vez que alguns dos principais pontos de conexão da companhia - Brasília (DF), Galeão (RJ), Guarulhos e Congonhas (SP) – já atuam desta maneira, além de garantir a eficiência da operação e proporcionar aos passageiros maior tempo para realizar o deslocamento entre o saguão de check-in e o portão de embarque", afirmou a Gol em nota.

Ainda assim, a companhia indica aos clientes para comparecer ao aeroporto com 60 minutos de antecedência do embarque para voos domésticos e reforça que também é possível fazer o check-in de maneira digital, na internet, aplicativo de celular ou Twitter até dias antes.