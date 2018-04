Gol já aceita reservas Congonhas-Santos Dumont Passagens da empresa aérea Gol, de São Paulo (Congonhas) ao Rio de Janeiro (Santos Dumont), a partir de amanhã já podem ser reservadas hoje por R$ 138,00 pela InternetPelo telefone, as passagens de R$ 96,00 no mesmo trecho já estavam esgotadas esta tarde, segundo atendentes. . Os vôos ocorrerão entre os dois aeroportos mais centrais apenas aos sábados e domingos. A tarifa oferecida pela empresa para o Rio de Janeiro, de Congonhas para o Aeroporto do Galeão - mais distante do centro - era de R$ 117,00. Hoje a Gol distribuiu nota em que informa que recebeu uma autorização especial do Departamento de Aviação Civil (DAC) para pouso e decolagem no Santos Dumont amanhã. No entanto, a empresa nega que o fato marque a sua entrada oficial na rota mais rentável da aviação comercial.