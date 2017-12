GOL lança hoje promoção de passagens a R$ 25 para junho A GOL lança hoje, às 22h, promoção para trechos domésticos com tarifas a R$ 25,00. As compras podem ser feitas até 2 de junho, exclusivamente pelo site da companhia (www.voegol.com.br), e as viagens devem ser realizadas até 30 de junho. Durante a semana, de segunda a quinta-feira, as vendas acontecem das 22h às 6h. No final de semana, começam às 22h de sexta-feira e terminam às 6h da segunda-feira. A quantidade de assentos promocionais é limitada. A tarifa de R$ 25 está disponível para vários destinos nacionais que a GOL opera. Em alguns trechos ela pode ser encontrada na ida e na volta ou combinada com outra tarifa disponível. As condições exigidas são: compra dos trechos de ida e volta e permanência no destino por, no mínimo, duas noites. As compras podem ser parceladas em até seis vezes sem juros em todos os cartões de crédito. "Essa promoção reforça ainda mais o compromisso da GOL de popularizar o transporte aéreo no Brasil. Queremos atingir uma camada da população que não tem acesso a viagens de avião e tornar essa relação custo-benefício cada vez mais atrativa, além de estimular o mercado de aviação comercial no Brasil", afirmou o vice-presidente de Marketing e Serviços, Tarcísio Gargioni, em nota à imprensa.