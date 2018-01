Gol lança promoção com venda de bilhete a R$ 50 A Gol começou hoje a oferecer bilhetes a R$ 50 para vôos regulares semanais. Esse preço fica em vigor até 4 de junho. A promoção "Viaje por R$ 50" abrange 27 dos 29 destinos cobertos pela companhia, exceto os vôos da ponte aérea entre Rio e São Paulo (aeroportos de Congonhas e Santos Dumont). Os bilhetes promocionais poderão ser adquiridos pela Internet (www.voegol.com.br) ou diretamente nos balcões dos aeroportos. Mas há restrições: os passageiros deverão adquirir os trechos de ida e volta; permanecer, no mínimo, duas noites no destino; ou comprar o bilhete com 10 dias de antecedência. Alterações são permitidas sem multa, desde que a comunicação seja feita até 24 horas antes da partida. A Gol está reagindo com estratégias comerciais mais agressivas porque em abril teve queda no movimento pela primeira vez. A companhia fechou o primeiro trimestre deste ano com 22,47% de mercado, abaixo da participação de 24,32%, registrada de janeiro a março de 2003. A produtividade continuou sendo a mais alta do setor, mas caiu de 77% no primeiro trimestre de 2003 para 72% no mesmo período em 2004. A Gol se mantém na terceira colocação no ranking de maiores companhias aéreas do País em transporte de passageiros, atrás da Varig e da TAM.