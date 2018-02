Gol lança promoção de passagens a R$ 1 A Gol lançou mais uma edição da promoção de passagens a R$ 1. A oferta é válida para um trecho em uma passagem de ida e volta no mercado doméstico. A viagem precisa ser realizada entre os dias 7 de agosto e 6 de setembro. A promoção é exclusiva para compras pelo site da empresa na internet realizadas até o dia 14 de agosto. Clientes cadastrados no programa de financiamento "Voe Fácil" têm preferência e podem fazer compras a partir das 19h de hoje. Quem não é cadastrado, terá de esperar até às 22 horas. As compras precisam ser feitas entre 22 horas e 6 horas de segunda a sexta e das 22 horas de sexta até às 6 horas de segunda-feira. A empresa esclarece que não é possível adquirir a tarifa promocional na ida e na volta. O passageiro também precisará permanecer pelo menos duas noites no destino. A promoção da Gol acontece em um momento em que as companhias aéreas estão sendo criticadas por praticarem aumentos de tarifa. Com a redução das operações da Varig em plenas férias de julho, as tarifas promocionais sumiram e as empresas passaram a cobrar tarifas mais altas. Pesquisa da Associação Brasileira das Agências de Viagem (Abav) mostra que as passagens no mês de julho no mercado doméstico estavam até 8% mais caras do que no mesmo mês no ano passado.