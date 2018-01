Gol lança promoção para vôos a partir de R$ 24 A Gol lança na noite desta sexta-feira uma nova promoção para vôos domésticos, com preços a partir de R$ 24,00 (trecho Recife - João Pessoa). A oferta vale para viagens a serem realizadas entre os dias 18 de novembro a 31 de dezembro e entre 6 e 19 de fevereiro de 2007, com exceção dos dias próximos às festas de fim de ano. As compras devem ser feitas no período de 22h às 6h ou durante os fins de semana, até o dia 11 de dezembro, no site www.voegol.com.br. As passagens precisam ser de ida e volta. O trecho com tarifa promocional é combinado com outras tarifas e o passageiro deve permanecer pelo menos duas noites no destino. Os clientes cadastrados no "Voe Fácil", programa de financiamento da companhia, poderão adquirir os seus bilhetes a qualquer hora, a partir das 22h de hoje. "A promoção faz parte do compromisso da Gol para popularizar o transporte aéreo no Brasil. A iniciativa permitirá que mais pessoas possam viajar de avião neste período de férias", afirmou o vice-presidente de Marketing e Serviços da Gol, Tarcísio Gargioni, em nota à imprensa.