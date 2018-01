Gol operará em Campinas e Recife A Gol Transportes Aéreos inicia operações em Campinas (SP) e Recife (PE) no dia 3 de abril. A tarifa ainda não foi definida, mas, segundo o presidente da empresa, Constantino de Oliveira Jr., será abaixo do preço das concorrentes. Com a chegada da Gol aos aeroportos de Campinas e Recife, a empresa passa a atender nove cidades brasileiras: Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Salvador. A Gol também começará a parcelar a venda de bilhetes aéreos, em até 13 vezes. A taxa de juros será de 2,9% ao mês. Em um primeiro momento, apenas os pontos de venda de Belo Horizonte (MG) vão atender os clientes da Gol interessados em financiar suas passagens. Depois, os interessados poderão fazer a compra das passagens nas lojas do Baú da Felicidade e nas filiais do Banco Panamericano, espalhadas por todo o País.