Gol parcela bilhetes em 12 vezes no cartão A Gol Linhas Aéreas (www.voegol.com.br) iniciou, neste sábado, a venda de passagens aéreas com pagamento em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, com parcelas mínimas de R$ 50. Até agora, o pagamento podia ser feito em seis vezes. Segundo o vice-presidente de marketing da Gol, Tarcísio Gargioni, a iniciativa é válida até o dia 30 de abril para todos os trechos, sem restrição - incluindo os vôos realizados de madrugada. A parceria da companhia aérea é com a bandeira de cartão de crédito Mastercard. Gargioni espera uma elevação de 5% no movimento com essa promoção. Segundo ele, o volume de tráfego em março caiu "um pouco", em relação a fevereiro (os dados oficiais ainda não foram divulgados pelo Departamento de Aviação Civil). Terceira empresa do País em volume de passageiros, a Gol fechou fevereiro com 24,32% de fatia no mercado doméstico e ocupação média de 77%, a mais alta produtividade da aviação doméstica.