Gol: passagens aéreas 50% mais baratas Com uma política de preços baixos permanente, e não apenas promocional, a novata empresa de aviação, Gol Transportes, quer se solidificar no mercado brasileiro e ampliar o número de clientes do transporte aéreo no País, limitado a 5 milhões de pessoas. A Gol foi corajosa o suficiente para entrar na disputa pelas cobiçadas rotas do Sul, Sudeste e Brasília, hoje mercado cativo dos grupos Varig, TAM, Vasp e Transbrasil. Mas terá o desafio de provar que o seu modelo, utilizados nos EUA e Europa, é viável e garante escala suficiente para cobrir os pesados investimentos necessários à sua consolidação. A guerra de tarifas não está declarada, porém algumas empresas não descartam essa hipótese. O diretor comercial Brasil da TAM, José Wagner Ferreira, afirma que quando a estreante "começar a incomodar", a situação merecerá toda sua atenção. A Gol chega com uma forte campanha na mídia, uma frota de aviões zero quilômetro e de última geração e com o respaldo de um grupo que faturou R$ 1 bilhão em 1999. "A idéia não é fazer uma concorrência direta às companhias convencionais. Estamos buscando um novo nicho de mercado", afirma o presidente da Gol, Constantino de Oliveira Júnior. Ele diz que o seu plano é agregar demanda e levar para a Gol o "público que hoje é sensível a preços". Quer, também, tornar viável o transporte aéreo a uma fatia das classes B e C. "São 25 milhões de pessoas que hoje estão fora da aviação regular", afirma. Inicialmente vai operar com seis Boeings 737-700 que interligarão Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. O sétimo avião deve chegar em maio, mais dois estão programados para setembro e o décimo, outubro. Neste período, a malha da empresa deve ser ampliada, com a inclusão de Campinas e Recife. Preços Para sustentar preços 50% mais baixos, Constantino Júnior diz que a Gol vai operar com custos menores. Entre eles estão: a frota padronizada; aviões novos; sistema de reservas e vendas pela Internet, com a eliminação do bilhete; confirmação da reserva apenas com o pagamento, e check-in integrado. Para remarcações, vai cobrar uma taxa de R$ 25 e não utilizará o sistema 0800. Optou pelo 0300. Assim, quem paga o custo da ligação (R$ 0,27) é o usuário. A equipe de terra será enxuta. "Vamos operar com seis aviões e 600 funcionários, ou seja 100 pessoas para cada aeronave", afirma. Em outras companhias, explica, este número chega a 170 por avião. Constantino Júnior aposta também na redução do custo devido à simplificação do serviço de bordo.