Gol: passagens aéreas 65% mais baratas A Gol Linhas Inteligentes chega, hoje, ao mercado oferecendo tarifas até 65% mais baratas que outras companhias aéreas. De acordo com o presidente da empresa, Constantino de Oliveira Júnior, o preço para o percurso Rio-SP será de R$ 79 (one way) no horário de pico, chegando a R$ 99 para os outros dois horários. Segundo Oliveira, a empresa terá três atendimentos para cada vôo diariamente, nos horários de manhã, tarde e noite. As operações estarão, a princípio, concentradas em sete aeroportos: Porto Alegre, Florianópolis, Brasília, São Paulo (aeroporto de Congonhas), Belo Horizonte (Pampulha), Rio de Janeiro (Galeão) e Salvador. Este ano, a empresa espera conseguir operar também em Campinas, Recife e Curitiba. No caso do vôo Belo Horizonte-São Paulo, a tarifa chega a R$ 139 no primeiro horário e de R$ 146 nos demais. Agentes de viagens da capital mineira afirmam que a passagem mais barata para o trecho oferecida no momento é o preço promocional da Vasp, para um número limitado de passageiros, com 40% de desconto, de R$ 273,40 (ida e volta). Se for considerado o maior valor praticado pela Gol no mesmo percurso, o preço da nova empresa será 6,8% mais alto do que o praticado pela Vasp. "A diferença é que a Gol oferece a mesma tarifa para todos os assentos", diz um operador. Já a Tam e Rio-Sul oferecem tarifas (one way) para o mesmo percurso de R$ 229,00, valor 65% maior do que o praticado pela Gol. Outro diferencial oferecido pela empresa será a dispensa do bilhete de viagem. O passageiro - que poderá iniciar as reservas pela Internet ou por telefone a partir da próxima segunda-feira - chegará ao check-in do aeroporto com o código oferecido pela empresa ou por agência de viagem ou apenas a carteira de identidade e irá retirar o cartão de embarque. "O conceito de baixo custo, baixo preço, foi possível graças à padronização da frota, o sistema de vendas integrado e a redução do quadro de pessoal", afirma Constantino de Oliveira Júnior. Ele não revelou o índice de redução de custos, que considera estratégico. "Acreditamos que os nossos passageiros irão preferir abrir mão de refeições quentes e bebidas alcóolicas para ganhar no preço dos bilhetes", diz. A empresa também tem planos para operar também em Campinas, Recife e Curitiba, ainda este ano. O vôo inaugural da Gol decola dia 15 de janeiro, mas a empresa já receberá reservas a partir de segunda-feira pelo telefone 0300-7892121 ou pelo site na Internet (veja link abaixo).