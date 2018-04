Gol quer alternativa para iniciar rotas da Varig antes do prazo O presidente da Gol, Constantino de Oliveira Júnior, afirmou nesta sexta-feira, 20, que a empresa está estudando alternativas para iniciar as rotas da VRG (nova Varig) que ainda não estão sendo operadas antes que vença o prazo para reativar as concessões, em junho. Desta forma, a empresa espera evitar ter que pedir uma prorrogação de prazo à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Esta semana, o presidente da Anac, Milton Zuanazzi, não se mostrou disposto a ampliar o prazo. "Não se trata de flexibilizar as regras. A Anac é um órgão técnico e tem que seguir suas regras", disse Zuanazzi. "Estamos negociando novas aeronaves e só depois que tivermos uma proposta mais clara, vamos apresentá-la à Anac", explicou Constantino Jr. O executivo afirmou que a empresa não submeteu nenhum pedido ao órgão nesse sentido, apesar de já ter sinalizado ao mercado que deverá levar até 12 meses para colocar em funcionamento todas as rotas da empresa. Em teleconferência com analistas para comentar os resultados do primeiro trimestre, o executivo revelou que os primeiros destinos internacionais que a Varig retomará são para os países europeus, além da Cidade do México, na América Latina. Constantino Júnior informou que a empresa já tem assegurada a incorporação de sete Boeings 767 à frota da Varig e que outras sete aeronaves do mesmo modelo chegarão em 2008. "Esses aviões já estão assegurados", disse. O executivo contou que um MD-11, utilizado atualmente pela Varig na rota para Frankfurt, será devolvido. Por problemas técnicos durante a teleconferência, o executivo não pôde responder à pergunta de jornalistas se algumas dessas aeronaves pertencem à Euro Atlantic, conforme anunciado essa semana pelo presidente da companhia. O presidente da Gol disse ainda que os aviões estão sendo negociados no mercado de leasing operacional e a custos competitivos. Além das aeronaves já confirmadas, a Gol está negociando com lessores (empresas de aluguel) modelos 737-700 e 800 para adicionar à frota da Varig entre 2007 e 2008. Cade Constantino Júnior afirmou que protocolou na quinta-feira no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a compra da nova Varig, anunciada no final de março, por US$ 320 milhões. O executivo disse que é difícil estimar qual será o período necessário para que o órgão analise o negócio, mas ressaltou que a expectativa é de que seja uma posição seja dada no prazo de seis meses ou menos. De acordo com a lei antitruste brasileira, qualquer fusão ou aquisição de empresas que faturam mais de R$ 400 milhões no Brasil ou detém participação de mais de 20% de qualquer mercado obrigatoriamente tem que ser submetida ao órgão. Além do conselho, as empresas têm que protocolar o negócio na Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça e na Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda. Nesta tarde, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) concedeu autorização prévia ao negócio. O executivo disse ainda que a previsão é de que as rotas domésticas da Varig alcancem o break even (ponto de equilíbrio, no qual igualam-se receitas e despesas) dentro de três meses. Para as rotas internacionais a previsão é de atingir o equilíbrio no período de quatro a seis meses a partir da reinauguração das rotas. A Varig tem autorização para voar em 18 destinos no Brasil, três na América do Sul, três na América do Norte e cinco na Europa. "Já estamos utilizando a plataforma de baixos custos da Gol para acelerar o crescimento da Varig", afirmou. Segundo Constantino Júnior, quatro diretores da Gol estão trabalhando atualmente na companhia adquirida e já dentro de um mês a empresa já terá alcançado resultados significativos em termos de queda de custos, com a redução dos custos com combustíveis, operacionais das aeronaves, além de custos com manutenção. A empresa também pretende lançar em breve uma ampla campanha para resgatar a imagem da Varig, que na sua opinião é uma das mais valiosas entre a aviação mundial.