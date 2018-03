Gol reajusta passagem aérea em 9,2% As passagens da Gol estão 9,2% mais caras a partir de hoje, acompanhando a alta anunciada pelas concorrentes. Vasp, TAM e Varig haviam anunciado na segunda-feira o aumentos de 10,1%, 9,6% e 9,3%, respectivamente. As empresas culpam a alta de 24,4%, no início do mês, do preço do querosene de aviação. Ao contrário da Gol, as concorrentes não subiram os preços na ponte-aérea Rio-São Paulo, onde a disputa por passageiros é mais acirrada. Agora, as passagens da Gol na rota estão custando R$ 177, contra R$ 163 da Vasp. TAM e Varig, que desde o início da semana operam juntas a ponte-aérea, mantiveram a tarifa de R$ 299.