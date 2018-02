Gol recebe autorização para vôos regulares a Lima A companhia aérea Gol recebeu autorização das autoridades nacionais para operar vôos regulares a Lima, no que será seu oitavo destino internacional, informou nesta segunda-feira a companhia. Segundo a aérea, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a operação de 14 vôos semanais com Lima como origem e destino, com aviões Boeing 737-800 NG, mas não afirmou quando estes começarão a operar. "Lima se soma a outros sete destinos internacionais e mostra o esforço da companhia para popularizar o transporte aéreo na América do Sul. Além do Peru, em breve começaremos a voar também ao Chile", disse em comunicado o vice-presidente de Marketing e Serviços da Gol, Tarcísio Gargioni. A Gol, primeira companhia aérea brasileira a operar no segmento de "baixos custos, baixas tarifas", afirmou que o Peru tem uma economia em franco crescimento e que aproximadamente 83 mil brasileiros visitaram o país andino no ano passado, segundo dados da Organização Mundial do Turismo (OIT). Há cinco anos no mercado, a Gol tem uma frota de 51 aviões Boeing 737 de diferentes versões, e realiza mais de 500 vôos diários para 51 destinos no Brasil e na América do Sul. A companhia voa para Buenos Aires, Córdoba e Rosário (Argentina), Montevidéu, Assunção e Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), e este ano pretende começar a ter vôos também para Santiago do Chile.