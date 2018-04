Gol recebe autorização prévia da Anac à compra da Varig Na tarde desta quarta-feira, dia 4, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) atendeu ao pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e concedeu no tempo recorde de uma semana a autorização prévia para que a Gol adquira a VRG Linhas Aéreas, a nova Varig. A agência não fez qualquer restrição ao negócio. A compra da Gol foi anunciada na quarta-feira da semana passada pelo presidente da Gol, Constantino de Oliveira Junior, após audiência com Lula no Palácio do Planalto. Na ocasião, Constantino entregou a Lula os documentos relativos ao contrato de compra. Os novos donos da Varig precisavam da aprovação da Anac para fazer a transferência efetiva das ações da companhia aérea. Na segunda-feira, Constantino também entregou à Agência o plano de negócios da nova empresa. Esse documento começou a ser analisado pela diretoria da Anac na reunião de terça-feira à noite. A aprovação do plano de negócios é necessária para que seja homologada a fusão das empresas. A Gol pagará US$ 320 milhões pela nova Varig, sendo US$ 98 milhões em dinheiro e US$ 275 milhões em ações preferenciais da sua própria emissão. Além disso, vai assumir a responsabilidade por R$ 100 milhões de debêntures de dez anos emitidas pela Varig. A Gol já anunciou que planeja manter as duas empresas concorrentes e promete manter a marca nos mercados doméstico e internacional. Análise e aprovação O negócio ainda tem que passar pelo julgamento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que avaliará seu impacto na concorrência do setor aéreo. Ontem, a assessoria do Cade informou que a Gol ainda não protocolou a operação nos órgãos de defesa da concorrência. As empresas têm 15 dias, após a assinatura do documento que caracteriza a venda, para submeter o negócio da Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça e na Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda e ao Cade. Não há prazo previsto para a operação ir à julgamento do Cade. Negócios milionários como este são analisados em conjunto pelas duas secretarias para economizar tempo e antes do julgamento do Cade. A legislação antitruste determina um prazo de 60 dias para que o conselho dê a sua palavra final. No entanto, qualquer pedido de informações ou apresentação de dados pelas empresas suspende a contagem do prazo automaticamente, o que significa que a análise pode demorar mais tempo. Como o governo já apressou a análise da Anac, contudo, é possível que também venha a pressionar as secretarias e o Cade cade para agir com mais rapidez. Obrigatoriamente, qualquer fusão ou aquisição de empresas que faturam mais de R$ 400 milhões no Brasil ou detém participação de mais de 20% de um mercado tem que ser submetida ao Cade. Cronologia da Varig 1995: Derrocada. Último ano em que a Varig registra lucro. 1999: Encolhimento. Suspende vôos regulares ao exterior e devolve 12 aviões. 2003: Tentativa. Code share com a TAM, que durou até 2005. 2005: Justiça. Empresa entra em recuperação judicial, pela nova Lei de Falências. 2006: Leilão. É vendida em leilão para o Matlin Patterson, por US$ 24 milhões. 2007: Ato final. Passa ao controle da Gol, em um negócio de US$ 320 milhões.