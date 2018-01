Gol reduz previsão de receita e lucro por ação em 2007

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes, controladora das companhias aéreas Gol Transportes Aéreos e Varig, revisou suas projeções financeiras para 2007, incluindo o lucro por ação. O grupo espera agora lucro por ação entre R$ 3,70 e R$ 4,20, abaixo da faixa de R$ 4,20 a R$ 4,70 prevista anteriormente. De acordo com a empresa, a mudança contempla a incorporação dos resultados esperados da Varig e a emissão de cerca de 6 milhões de ações preferenciais, parte destinada à aquisição da Varig. A companhia manteve a expectativa de taxa de ocupação média em seus aviões este ano de 72%, segundo comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira. A receita líquida nos 12 meses de 2007 foi revisada de R$ 6,1 bilhões para R$ 6 bilhões, com margem operacional de 18% contra 20% da projeção anterior. Para o segundo trimestre deste ano, a empresa prevê um aumento de 60% na capacidade de assento por quilômetro oferecido em comparação com o mesmo período do ano passado. No atual trimestre, a Gol espera uma taxa de ocupação de cerca de 68% incluindo a Varig.