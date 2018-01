Gol relança passagem a R$ 50, para viagens até 20 de junho A Gol está lançando a terceira edição de sua promoção Viaje por R$ 50. A partir de quinta-feira, 22, até 21 de maio, das 22h às 6h, a empresa venderá passagens para diversos destinos a R$ 50. Durante os finais de semana, as tarifas promocionais estarão disponíveis das 22h de sexta-feira às 6h da segunda-feira, sem intervalo. O número de assentos promocionais é limitado. A promoção é válida para viagens realizadas no período de 22 de março a 20 de junho. "O consumidor brasileiro será o principal beneficiado pela reedição da promoção e terá acesso a tarifas aéreas ainda mais acessíveis", afirma Tarcísio Gargioni, vice-presidente de Marketing e Serviços, em nota à imprensa. As passagens só podem ser compradas no site da Gol, e os passageiros devem adquirir trechos de ida e volta, além de permanecer, no mínimo, duas noites no destino.